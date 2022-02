Minister Kuipers besluit volgende week over boosterprikken

Tennis

Novak Djokovic: ’Ik mis het tennis, na alles wat er gebeurd is’

Tennisser Novak Djokovic keert komende week in Dubai terug op de ATP Tour. De nummer 1 van de wereld begint Dubai aan zijn seizoen, enkele weken later dan de bedoeling was. Djokovic wilde in januari meedoen aan de Australian Open, maar na een juridische strijd met de Australische overheid over zijn ...