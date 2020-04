Grapperhaus: ’Gemeenten hebben invloed op hervatten eredivisie’

De CDA-bewindsman zegt dat die uitspraak gevolgen kan hebben. „Hij kan als burgemeester daarover beslissen, dat soort beslissingen kunnen zeker van invloed zijn op het besluit van de KNVB.”

Het voetbalseizoen wordt mogelijk nog uitgespeeld en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zegt te begrijpen dat de KNVB die mogelijkheid nog open laat.

„Ik begrijp heel goed dat voetbal voor heel veel mensen een belangrijk vermaak is en ik begrijp heel goed dat de KNVB zo lang mogelijk probeert te kijken wat mogelijk is”, aldus de CDA-bewindsman. Dat hangt volgens hem af van het besluit van het kabinet deze maand „We zullen de komende weken als kabinet besluiten of we vinden dat het verbod op vergunningsplichtige evenementen, waar de voetbalwedstrijden onder vallen, wel of niet verlengd gaat worden en daar zal iedereen toch echt even op moeten wachten.” De minister begrijpt dat er nog hoop is voor voetballiefhebbers. „Ik snap wel dat men de hoop erin houdt.”

Sommige voetbalclubs willen in mei weer gaan trainen, om hun spelers fit te krijgen voor een mogelijk vervolg van de competitie. Premier Rutte wilde zich deze week niet buigen over of dat verstandig is. „Dat moet de KNVB zelf met juristen bekijken.”

Als het RIVM akkoord gaat, hoopt de KNVB half juni de inhaalwedstrijden AZ – Feyenoord en FC Utrecht – Ajax af te kunnen laten werken. In het weekend daarna - 19, 20 en 21 juni – zouden de competities in het betaalde voetbal dan weer volledig kunnen worden hervat. Waarschijnlijk zonder publiek.