Man (22) krijgt vijf jaar cel voor misbruik en verkrachting oppaskindjes

De man sloeg tussen 2018 en 2019 toe bij jonge gezinnen in de Belgische plaatsen Zuienkerke, Brugge en Oostkamp. De ouders kwamen via een app in contact met de man die op die manier zeven jonge kinderen wist te misbruiken en twee van hen wist te verkrachten. Dat meldt het Nieuwsblad.

De feiten kwamen aan het licht toen een van de slachtoffertjes, een meisje uit Zuienkerke, in december vorig jaar aan haar moeder vertelde hoe de oppas haar had verkracht. De moeder stapte direct naar de politie. De 22-jarige wilde in eerste instantie niets toegeven, maar legde uiteindelijk volledige bekentenissen af en kwam zelf tot het besluit dat hij graag een ’verbod op oppassen wil’.

Filmpjes en handleiding

Op de telefoon van de man werden filmpjes aangetroffen die hij zelf van het misbruik had gemaakt. Ouders van twee van de slachtoffers herkenden hun eigen kinderen op de beelden. Op de computer van de twintiger werden nog eens 10.000 kinderpornografische foto’s en ruim 500 kinderpornografische filmpjes aangetroffen.

Naast de digitale beelden vonden onderzoekers tot hun grote schrik ook een gedownloade handleiding voor kindermisbruik aan, met de titel ’How to have sex with very young girls...safely’. In het document wordt op zeer expliciete wijze beschreven hoe de man op ’veilige’ wijze seksuele handelingen kon uitvoeren bij zeer jonge meisjes.

Naast de celstraf van vijf jaar moet de man ook een schadevergoeding van bijna 20.000 euro betalen.