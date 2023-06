Man parkeert auto naast luchthaven, bij terugkeer staat er 1000 kilometer extra op de teller

Steven Coene, een huisarts uit het Vlaamse Bellegem, vertrok onlangs met zijn gezin voor twee weken op vakantie. Hij parkeerde zijn auto op een parking bij Parijs. Van daar werden ze met een shuttlebus naar luchthaven Charles de Gaulle gebracht. „Ik had via een online platform een parkeerplaats met een shuttlebus gezocht, omdat ik weet dat het dichtbij de luchthaven erg druk kan zijn”, doet Coene zijn verhaal. „Eenmaal daar aangekomen verliep alles heel haastig. Ik ondertekende een contractje en moest mijn sleutels afgeven. Volgens de uitbater was dat omdat ze de auto’s moesten kunnen verplaatsen als het druk werd.”

Krakkemikkig

Het leek Coene een logische verklaring - zijn Mercedes-busje nam heel wat ruimte in. Maar andere dingen maakten hem wel achterdochtig. „De parking zag er maar sjofel uit en ook het busje waarmee we naar de luchthaven werden gebracht, was krakkemikkig.” Voor alle zekerheid nam hij foto’s van de buitenkant van de wagen en van de kilometerstand.

Bij terugkeer vergeleek hij de foto die hij bij vertrek had genomen met de huidige kilometerstand en zag hij dat er doodleuk 1053 kilometer waren afgelegd tijdens zijn vakantie. „Ik sprak de man van de parkeerplaats erop aan, maar hij zei alleen maar dat hij het niet kon geloven. Hij probeerde de uitbater te bellen, maar die nam ’toevallig’ niet op”, zegt Coene. Als klap op de vuurpijl kreeg hij ook nog eens een Franse snelheidsboete thuisbezorgd. Omdat hij geen gehoor kreeg bij de uitbaters van de parkeerplaats heeft hij een klacht ingediend bij de Franse gendarmerie en heeft een advocaat in de arm genomen.