Taliban rukken op: ook Tarin Kowt en voormalig Kamp Holland staat op het punt veroverd te worden

Tarin Know is de hoofdstad van de Afghaanse provincie Uruzgan met zo’n 10.000 inwoners. In de stad zijn hevige gevechten gaande tussen extremisten en het regeringsleger. Tevens ligt Kamp Holland, nu de basis van Afghaanse veiligheidstroepen, zwaar onder vuur.

Op social media gaan beelden rond van de gevechten.

Stad na stad veroveren

De opmars van de jihadisten valt samen met het vertrek van de internationale soldaten die jarenlang gelegerd waren in Afghanistan. Eerst namen ze vooral plattelandsgebieden over, maar sinds vorige week zijn de Taliban een aanval op grote steden begonnen.

Maandag veroverden de rebellen al de hoofdstad Aibak in de noordelijke provincie Samangan. De opstandelingen naderen ook Mazar-e-Sharif, de hoofdstad van de noordelijke provincie Balkh, waar Nederlandse militairen voorheen actief waren. Kunduz, waar ook Nederlanders waren gelegerd, viel afgelopen weekend. Pul-e Khumri met bijna een kwart miljoen inwoners is strategisch gelegen langs de snelweg naar het noorden tussen Kabul en Mazar-e Sharif.

Ook andere grote steden als Lashkar Gah in Helmand en Kandahar in de gelijknamige provincie worden belegerd.

Burgeroorlog onvermijdelijk

President Ashraf Ghani denkt dat een burgeroorlog in Afghanistan onvermijdelijk is. Hij wil in zee met milities en krijgsheren om de Taliban te stoppen. De Amerikaanse gezant Zalmay Khalilzad probeert in Qatar onderhandelaars van de Taliban ertoe te bewegen de wapens neer te leggen.

De fundamentalistische beweging beheerste in de jaren negentig een groot deel van het land. Dat regime kwam ten val toen de VS binnenvielen na de terreuraanslagen op Amerikaans grondgebied van 11 september 2001. De Taliban voerden de afgelopen twintig jaar een guerrillastrijd tegen troepen van de regering in Kabul en de internationale strijdkrachten die nu vertrekken uit Afghanistan.

