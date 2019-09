Marine VS bevestigt bestaan opnames ufo’s

Wat er op de beelden te zien is, kan of wil de marine niet zeggen. „Het zijn niet geïdentificeerde objecten”, zegt een woordvoerder Joe Gradisher tegen CNN. De clips, die tussen december 2017 en maart 2018 zijn uitgebracht door To The Stars Academy of Arts & Sciences, lijken snel bewegende, langwerpige objecten te tonen die zijn vastgelegd door geavanceerde infraroodsensoren.

Gradisher zei dat de transparantie van de marine over ongeïdentificeerde luchtfenomenen grotendeels wordt gedaan om stagiairs aan te moedigen om „invallen” te melden die ze op het vliegveld zien, die de veiligheid van piloten bedreigen.