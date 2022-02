Poogde vermeende oorlogsmisdadiger uit Kerkrade identiteit te verhullen?

Binnenland

Vrijspraak voor verdachte van partnermoord Kaatsheuvel

De 46-jarige Wim S. is in hoger beroep vrijgesproken van de moord op zijn vriendin Heidy Goedhart in Kaatsheuvel. Het Openbaar Ministerie had 17,5 jaar celstraf geëist. Het hof in Den Haag oordeelde dat S. mogelijk onder druk is verleid tot een moordbekentenis en Goedhart mogelijk door een inbreker ...