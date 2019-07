Tot vier jaar gevangenisstraf voor ontvoering peuter Insiya

Nadia Rashid, moeder van Insiya. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag gevangenisstraffen tot vier jaar en drie maanden opgelegd in de zaak rond de geruchtmakende kidnap van het meisje Insiya. De destijds twee jaar oude peuter werd op 29 september 2016 met geweld uit het huis van haar oma in Amsterdam gehaald en overgedragen aan haar vader Shehzad H. De rechtbank sprak van "een heftige en ongehoorde" zaak.