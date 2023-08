Meer dan twintig doden door modderstroom bij Chinese stad Xian

Het dorp Weiziping, iets ten zuiden van Xian, werd vrijdag getroffen door een modderstroom die werd veroorzaakt door een overstroming. Volgens de publieke omroep CNR werden twee huizen weggevaagd en raakten wegen, bruggen en elektriciteitsvoorzieningen beschadigd. Honderd militairen en brandweerlieden worden ingezet bij de reddingswerkzaamheden die nog altijd voortduren, aldus CNR.

In China valt deze zomer ongebruikelijk veel regen, met onder meer overstromingen tot gevolg. In het noorden van het land vielen eind juli en begin augustus ongeveer tachtig doden. Zo’n 33 slachtoffers van het noodweer kwamen in de hoofdstad Beijing om het leven.