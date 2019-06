Dak Gamma in Nieuwegein stort in

Hulpdiensten bij de Gamma in Nieuwegein. Ⓒ Koen Laureij

NIEUWEGEIN - Het dak van een filiaal van Gamma in Nieuwegein is woensdagavond ingestort. Vermoedelijk is de instorting veroorzaakt door de grote hoeveelheid neerslag die in korte tijd viel. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De schade aan het pand is volgens omstanders groot.