Invasie van reuzenslakken in Florida: stad in quarantaine

De gigantische Afrikaanse slak werd vorig jaar in Zuid-Florida uitgeroeid verklaard na een tien jaar durende strijd tussen mensen en plagen. Maar de gevreesde beesten doken in juni op in Pasco County, de regio waar Port Richey onder valt.

Tekst gaat verder onder de foto’s

De Afrikaanse reuzenslak Ⓒ ANP / Alamy Limited

Ⓒ ANP / AFP

Om ze in bedwang te houden, plaatsten staatsfunctionarissen deze week een deel van Pasco County in het gebied van New Port Richey in quarantaine. Dit houdt, in tegenstelling tot quarantaineregels met corona, dat planten, tuinafval, compost of bouwmaterialen mogen niet zonder toestemming buiten de zone gebracht mogen worden. Op deze manier verspreiden de dieren zich niet.

Florida heeft de slakken al twee keer eerder uitgeroeid: vorig jaar, nadat ze in 2011 in Miami-Dade County waren verschenen, en in 1975, na hun eerste ontdekking in de staat in 1969.