Weerzin tegen Nationale Garde in Mexico: rol van het leger steeds groter

Door Jurjen Roerdinkholder Kopieer naar clipboard

Een groep vrouwen laat duidelijk blijken niet gesteld te zijn op de aanwezigheid van de Nationale Garde in de metro in Mexico-Stad. Ⓒ foto EPA

Mexico-Stad - Op het perron van metrostation Bellas Artes in het centrum van Mexico-Stad snellen honderden reizigers langs beveiligers die in grijsgroene legerkloffies zijn gestoken. Het zijn agenten van de Guardia Nacional die sinds een week de veiligheid bewaken van miljoenen metroreizigers. De politieke oppositie en maatschappelijke organisaties zien de inzet van de Nationale Garde om de veiligheid in de metrostations te garanderen als een toename van de militarisering van Mexico.