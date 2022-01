Willibrord Frequin: veel spijt van wilde achtervolging Máxima

„Was dat journalistieke noodzaak? „Ja, natuurlijk! Die vrouw wilde onze koningin worden. Er was enorm gedoe over haar papa. Dan ben je toch een lul als je op je gat blijft zitten.” Via een oud-rechercheur hoorde hij waar ze zat.

„Ja, ik zei dat ik gewend ben om bloemen mee te nemen, zeker voor mooie vrouwen. Ze liep met zo’n rolkoffertje naar haar auto. Die bloemen heeft ze natuurlijk geweigerd. Ik heb haar ook nog voorgesteld om dat koffertje te dragen. Wou ze ook al niet.”

„Ik heb toen wel een verschrikkelijke fout gemaakt. Wij zijn met een auto achter haar aangereden. Heel hard. Onverantwoord hard. In de buurt van het vliegveld vlogen wij allebei bijna uit de bocht. Dat heb ik mijzelf later wel verweten. We weten hoe het met Diana is afgelopen. Nee, daar ben ik niet trots op.”