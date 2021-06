Zo warm wordt het eind van mogelijk recordwarme maand juni

Dat voorspelt Weeronline. In delen van Brabant, Limburg en Gelderland kan volgende week 26 of 27 graden worden. In het westen en noorden is het met 20 tot 23 graden iets koeler. Vooral in de middag kunnen er stapelwolken ontstaan die kunnen uitgroeien tot regen- en onweersbuien. Op plaatsen waar het droog blijft, is het prima zomerweer.

Kwik stijgt in laatste week

„De gemiddelde temperatuur in De Bilt voor deze junimaand staat tot dusver op 18,3 graden en daarmee is de kans op een recordwarme maand zeer groot. Door het zomers warme slot van de maand komt de gemiddelde temperatuur over de hele maand uit op 18,3 graden of zelfs 18,4 graden”, zegt Jaco van Wezel van Weeronline. Tot nu toe staat 2019 op kop met een gemiddelde maandtemperatuur van 18,1 graden. Op een gedeelde tweede plaats staan 2017 en 1976 met 18,0 graden, gevolgd door 2003 met 17,8 graden. Alleen als de temperatuur volgende week ineens een stuk lager uitvalt, kan een eerste plaats dit jaar nog de mist in gaan.

Ook het aantal zomerse dagen, waarbij het warmer dan 25 graden wordt, is zeker van een top-3 notering. Tot dusver telt De Bilt elf zomerse dagen. Doordat het zondag en maandag waarschijnlijk ook zomers warm wordt, loopt dit aantal op naar dertien. In 1970 kwam het in De Bilt tot een recordaantal van maar liefst veertien zomerse dagen. Op de tweede plek volgt 2003 met dertien zomerse dagen.

Warme juni

De afgelopen jaren verliep juni vaker zeer warm. De junimaanden van 2017, 2018, 2019 en 2020 hebben namelijk een plekje in de top-10 warmste junimaanden. Dit jaar wordt dus het vijfde jaar op rij met een plekje in de top-10 met dit jaar waarschijnlijk dus zelfs op de eerste plaats