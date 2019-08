Jong stel verongelukt 2 minuten na eigen bruiloft

Een foto vlak voor de dood van het jong getrouwde stel uit Texas. Ⓒ Facebook

ORANGE - Minuten nadat een Texaans koppel was getrouwd en de echtelieden op weg waren naar hun eigen bruiloftsfeest, sloeg het noodlot toe. Een botsing met een pick-uptruck kostte het stel dat slechts twee minuten daarvoor in de echt was verbonden het leven.