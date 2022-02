Oekraïense autoriteiten: Russen vallen noorden van hoofdstad Kiev binnen

Burgers wordt opgeroepen om molotovcocktails te maken om daarmee de Russische militairen te bestoken. Ook schrijft het ministerie op Twitter dat burgers die niet vechten zich moeten schuilhouden en niet het huis moeten verlaten.

Ten noorden en noordwesten van de Oekraïense hoofdstad Kiev werd eerder vrijdagochtend hevig gevochten. Volgens het Oekraïense leger is bij Dimer en bij Ivankiv slag geleverd met een Russische overmacht. Dimer ligt 25 kilometer van Kiev, Ivankiv 30 kilometer verderop. Er wordt ook gevochten ten noordwesten van Kiev aan de rivier de Teteriv, waar een brug is opgeblazen om de Russen tegen te houden.

In de hoofdstad zelf waren volgens onderminister van Defensie Hanna Maljar Russische militairen Oekraïense uniformen in twee voertuigen van de Oekraïense strijdkrachten binnengereden in de wijk Obolon. Korte tijd later meldde haar ministerie dat die „saboteurs er zijn vernietigd”.