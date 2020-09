Ziekenhuis Tilburg boos over feestende fans Willem II

De zeven mannen, zes Tilburgers en een man uit Goirle, zijn tussen de 22 en 35 jaar. De politie zegt een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk te hebben aangetroffen, die de Explosieven Opruimings Dienst onschadelijk heeft gemaakt. De verdachten zitten nog vast en worden verhoord.

De arrestaties vonden plaats op de Bernard Leenestraat, op loopafstand van het stadion. Die club speelde tegen het Schotse Rangers FC in de derde voorronde van de Europa League. Willem II-supporters mochten van de Tilburgse burgemeester op een plein in de stad naar de wedstrijd kijken. Daarop kwam nogal wat kritiek, nadat op beelden van lokale media was te zien dat de fans zich niet aan de coronaregels hielden.

Politievakbond ACP twitterde vrijdagochtend dat bij politiemensen ongeloof en verbazing heerst „na het het zien van de feestende supporters in Tilburg, waarvoor de burgemeester toestemming heeft gegeven. Juist nu moet er een eenduidig beleid komen. Hier is het laatste woord nog niet over gesproken.”

Willem II-supporters mochten van de Tilburgse burgemeester op een plein in de stad naar de kwalificatiewedstrijd kijken. Daarop kwam nogal wat kritiek, nadat op beelden van lokale media was te zien dat de fans zich niet aan de coronaregels hielden. De Tilburgers verloren overigens kansloos met 0-4.

Het Elisabeth-Twee-Steden-ziekenhuis in Tilburg zegt het te betreuren dat tijdens de voetbalwedstrijd van Willem II in de stad donderdagavond de coronaregels niet zijn nageleefd. „Het is aan de gemeenteraad van Tilburg om te bepalen wat zij vinden van de beslissing die hiertoe geleid heeft”, aldus het ziekenhuis in een verklaring.

„We zien een toename van coronapatiënten”, zei een woordvoerder van het ziekenhuis in een toelichting. „Er is alle reden voor alertheid en het naleven van de regels. Dat gebeurde hier niet. Heel vervelend dat dit gebeurt op nauwelijks één kilometer afstand van het ziekenhuis, waar medewerkers druk bezig zijn met patiënten die positief getest zijn op het virus.”

Verantwoordelijkheid

Het ziekenhuis blijft iedereen oproepen om zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich te houden aan de maatregelen die de verspreiding van het het virus in moeten dammen. De woordvoerder verwacht dat directeur Bart Berden van het ziekenhuis op korte termijn contact zal opnemen met burgemeester Theo Weterings, die bovendien voorzitter is van de veiligheidsregio.

In de tien Brabantse ziekenhuizen plus het ziekenhuis in Weert (Limburg) liggen momenteel 61 positief geteste patiënten. Daarvan liggen er veertien op de ic, aldus de zegsman.