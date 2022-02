Politie opnieuw in actie: anderhalve maand geen boete voor licht vergrijp

Omdat het kabinet de politiebonden niet tegemoetkomt, roepen ze hun leden op hun bonnenboekje bij lichte overtredingen in de binnenzak te laten. De protestactie loopt tot maandagochtend 28 maart, maar als er geen vorderingen zijn in de vastgelopen onderhandelingen kan deze worden verlengd.

De actie wordt door de bonden ’coulante handhaving’ genoemd en komt erop neer dat er alleen prenten worden uitgedeeld bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid.

Flitspalen anders afgesteld

Voor snelheidsovertredingen worden de marges tijdelijk zodanig verhoogd, dat alleen excessieve overtreders worden beboet. Flitspalen gaan niet uit, maar worden wel afgesteld op een hogere snelheid. Ook bij mobiele flitsers aan de snelweg is een oproep gedaan de marges te verhogen.

Het streven is dat in alle andere, niet ernstige gevallen wordt volstaan met een waarschuwing in plaats van een bon. Dat kan gaan om door rood licht rijden zonder gevaarlijke situatie, geluidsoverlast, wildplassen tegen een boom, een verlopen apk, geen richting aangeven, een kapotte lamp of autoruit.

Overtredingen dus die niet gevaarlijk of asociaal zijn. Bij de waarschuwingen wordt ook informatie verstrekt over het lopende vakbondsprotest. De bonden noemen het een ’publieksvriendelijke actie met een scherp politiek randje’.

De voorbije week was er een eerste formeel gesprek over een nieuwe politie-cao, tussen bonden en een delegatie van het kabinet en minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz. Dat leidde niet tot concrete toezeggingen op de belangrijkste thema’s: inkomen, capaciteit, veiligheid en opleidingen.

Geen vrijbrief

De protestactie is geen vrijbrief voor snelheidsduivels en andere wetsovertreders, benadrukken de bonden. ’Iedere politieagent heeft de bevoegdheid te bekeuren wanneer hij of zij daar aanleiding toe ziet. Het is en blijft aan de beoordeling van de betreffende agent. Iedere burger blijft zelf verantwoordelijk voor zijn eigen (verkeers)gedrag en voor zijn eigen veiligheid en dat van andere weggebruikers’, staat in een verklaring.

In de aanloop naar de cao-onderhandelingen zijn de bonden in december al begonnen met een estafette-actie tegen de hoge werkdruk en onderbezetting bij de politie. Het doel van deze acties was de politiek en de burgers duidelijk te maken hoe urgent de capaciteitsproblemen bij de politie zijn. Zo werd er het voorbije weekeinde al gedemonstreerd in Rotterdam.

De urgente boodschap komt in de ogen van de vakbondsleiders nog altijd niet over. ’Blijkbaar rekent Den Haag erop dat agenten uit loyaliteit en plichtsbesef tot het uiterste zullen gaan om de kwaliteit van het politiewerk zoveel mogelijk in stand te houden’, meldt de verklaring. ’Dat doen ze ook, al kost ze dat steeds meer moeite en al gaat dat steeds meer ten koste van hun gezondheid, veiligheid en privéleven’.

Later deze week kondigen de politiebonden meer acties aan voor de komende maand.