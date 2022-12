Nog acht lichamen gevonden in uitgebrand casinohotel Cambodja

De brand brak uit in het Grand Diamond City-casinohotel, niet ver van de grens met Thailand. Er waren op dat moment zo'n vierhonderd mensen in het complex aanwezig. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens de hulpverleners hebben veel slachtoffers de Thaise nationaliteit. De zoektocht naar lichamen verloopt langzaam vanwege nog smeulende delen van het instabiele gebouw.

Hoe de brand uitbrak is niet bekend, maar regionale autoriteiten vermoeden dat er mogelijk sprake is geweest van kortsluiting. Na het uitbreken van de brand werden op sociale media beelden gedeeld waarop te zien was dat iemand van een hooggelegen verdieping uit het brandende gebouw sprong. Anderen wachtten aan de rand van de vlammenzee op een dak op hulp.