Russische ex-agent en seriemoordenaar veroordeeld voor nog twee moorden: totaal nu op 80

De 57-jarige ex-agent werd gearresteerd in 2012 en werd in 2015 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op 22 vrouwen. In 2018 kreeg hij nogmaals levenslang voor 56 extra moorden tussen 1992 en 2007.

Vrijdag heeft de rechtbank in Angarsk, in de regio Irkoetsk, hem schuldig bevonden aan nog twee moorden uit 1995. Hiervoor kreeg hij een gevangenisstraf van negen jaar en acht maanden. Volgens de onderzoekers heeft de man beide moorden bekend, meldt Belga.

Verkrachtingen

Popkov heeft de meeste van zijn moorden gepleegd in Angarsk. Een Siberische stad van zo’n 230.000 inwoners. Hij vermoordde 79 vrouwen en een man, een politieagent.

Hij nodigde zijn slachtoffers uit om zijn auto te laten zien, soms gebruikte hij hiervoor zijn politiewagen. Vaak verkrachtte hij zijn slachtoffers eerst. Zijn slachtoffers waren tussen 16 en 40 jaar oud. Hij doodde hen met een bijl of een hamer, vertelde hij in 2017 zelf aan de Russische nieuwssite Meduza.

Hij beschreef zichzelf als een ’schoonmaker’ die de prostituees van de stad opzocht en met hen afrekende. Slechts twee vrouwen overleefden zijn aanvallen.

Andere bekende Russische seriemoordenaars zijn Andeï Tchikatilo die in 1994 geëxecuteerd werd voor de moord op 53 volwassenen en kinderen tijdens het Sovjettijdperk en Alexandre Pitchouchkine die in 2007 levenslang kreeg voor de moord op 48 personen in Moskou.