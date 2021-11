Grapperhaus: ’Avondklok als laatste redmiddel’

„In principe hebben we daar de wetgeving voor, maar dat is echt wel een ultimum remedium, een laatste middel”, vertelt de CDA-bewindsman. Rond het Binnenhof wordt nu nog niet gedacht aan de maatregel die begin dit jaar werd ingezet. Maar Grapperhaus is wel te spreken over het effect daarvan. „We hebben het deze winter een maand of drie gedaan. Het blijkt ook echt een goede bijdrage te hebben geleverd, zegt het OMT.”

De onderbouwing om de avondklok in te zetten werd begin dit jaar aangevochten, in hoger beroep kreeg het kabinet echter toch nog gelijk. Tegelijkertijd werd er ook snel een spoedwet opgetuigd voor een extra onderbouwing om het zware middel in te kunnen zetten. „Dus we hebben gewoon een wettelijke basis.”

Bekijk ook: Twijfellijn vaccinatie staat roodgloeiend

Grapperhaus roept op om er alles aan te doen om geen avondklok meer nodig te hebben. „Uiterste middelen moeten we niet direct inzetten, want daarvoor zijn het uiterste middelen. Laten we er met z’n allen mee aan de slag gaan dat we dat niet hoeven te doen deze winter.”