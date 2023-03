Communicatiesysteem politie faalt bij klopjacht Rijsbergen, woede bij agenten

Dat liet Maarten Brink van de ACP donderdagavond weten aan De Telegraaf. „Ik ben na de aanhouding van de drie mannen gebeld door meerdere collega’s die zeer boos en ongerust waren. Zodra ze de auto uit waren en achter de mannen aanrenden, viel de communicatie weg. Ze kregen zo geen informatie en konden die ook niet delen. Dit levert levensgevaarlijke situaties op”, zegt Brink.

De voorman van de ACP heeft samen met andere politiebonden meteen aan de bel getrokken bij de korpsleiding van de Nationale Politie. „Dit gaat nu echt te ver. Er moet wat gebeuren. We hebben eerder dit probleem aangekaart en het blijkt nog steeds niet verholpen.” Vooral in de buitengebieden van Brabant zijn er zo vaak problemen, dat volgens de politiebonden de veiligheid van de burgers en de politie niet gewaarborgd kan worden. Ook burgemeesters deden hun beklag in Den Haag.

Grote problemen

De invoering in 2001 van het C2000-systeem waarmee politiemensen communiceren, ging meteen gepaard met fikse problemen. Die werden weliswaar grotendeels verholpen, maar in 2020 was het weer raak met de invoering van een vernieuwde versie. Er kwamen tien tot honderd meldingen per dag binnen. ’De portofoon is de lifeline voor onze collega’s. Voor ons is dit onacceptabel’, schreef de Centrale Ondernemingsraad van de politie in een brief aan Grapperhaus.

Voormalig minister Grapperhaus beloofde beterschap met een plan van aanpak en een speciaal team om de problemen op te lossen. Maar nu blijken er dus toch weer grote problemen te zijn. De dekking is slecht in bepaalde gebieden en ook bij piekbelasting, als veel agenten in een klein gebied willen communiceren, valt het netwerk uit of hapert het. Terwijl juist bij grote calamiteiten de communicatie essentieel is. Saillant is dat juist in Rijsbergen al eerder problemen waren.

Overval op wapenwinkel

Zeker zeventig agenten hielden donderdagavond een klopjacht op drie mannen in Rijsbergen. Die hadden een wapenhandelaar in het Belgische Nieuwmoer overvallen. Ze lieten na een achtervolging hun auto op een rotonde achter, waarna ze de benen namen. Bewoners kregen het advies om tijdens de massale klopjacht binnen te blijven omdat de verdachten mogelijk vuurwapengevaarlijk waren.

Tekst gaat verder onder de video.

De politie loste waarschuwingsschoten tijdens de klopjacht. Ook werd een van de verdachten gebeten door een politiehond.

Een andere overvaller probeerde aan de politie te ontkomen door zich in een klikobak te verstoppen, maar werd alsnog gepakt. Inmiddels zijn alle verdachten aangehouden.

Een woordvoerder van het Antwerpse parket zei tegen de Gazet van Antwerpen dat de overvallers de uitbater van de wapenwinkel met een wapen bedreigden en richting Nederland vluchtten zonder dat ze iets hadden buitgemaakt.

De politie Zeeland-West-Brabant bevestigt na vragen van De Telegraaf dat er problemen waren.