Chinese kinderen hebben al weken ’corona-vrij’. Ⓒ Foto REUTERS

Peking - In China zijn de scholen al weken dicht om verspreiding van het nieuwe coronavirus onder kinderen te voorkomen. „Je kunt kleine kinderen geen mondkapje opdoen. Ze pakken alles vast en kuchen gewoon in je gezicht”, aldus Sander, onderdirecteur van een kleuterschool in Peking.