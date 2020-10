Oproep van hulpverlenend Nederland: geef kind EHBO-cursus

Renske Colenbrander (arts op de traumahelikopter), onder v.l.n.r. Anna Lemmers (ambulanceverpleegkundige), Lieke Hester (politieagent), Linda van Beekhoven (brandweer). Ⓒ Jaap Binsma

Den Haag - Les in hulpverlenen moet een vaste plek krijgen in het lesrooster op scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. De Nationale Politie, Brandweer Nederland, KNRM en Ambulancezorg Nederland roepen de overheid op zich daar sterk voor te maken.