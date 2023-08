Noord-Korea verbiedt korte broeken voor vrouwen: ’Kapitalistische mode’

De Noord-Koreaanse overheid is er als de dood voor dat invloeden van westerse landen doordringen binnen de landsgrenzen. Daarom werd in 2020 de erg vaag geformuleerde wet ingevoerd die als doel heeft culturele praktijken van buiten Noord-Korea te verbannen binnen de eigen landsgrenzen. Je wordt er bijvoorbeeld beboet als je westerse films bekijkt of distribueert, maar ook het gebruiken van Zuid-Koreaanse gezegden, je haarkleur of -stijl veranderen of jongeren leren dansen is er strafbaar. Er worden gevangenisstraffen voor opgelegd, en volgens sommige bronnen zelfs executies.

Een nieuwste voorbeeld daarvan: vrouwen mogen niet langer met een broek die tot boven de knie komt rondlopen. Dat wordt gezien als „kapitalistische mode”, en is dus helemaal uit den boze. Het is dan wel opvallend dat mannen zonder probleem nog shorts mogen dragen. „Je ziet meer en meer vrouwen met korte broeken in de steden”, zegt een anonieme inwoner van Sinuiju aan Radio Free Asia. „Nu beboeten ze die voor het overtreden van de kledingvoorschriften. Gisteren heeft een politiepatrouille tien vrouwen op de markt opgepakt omdat ze een short droegen. Ze moesten een tekst schrijven met kritiek op zichzelf en een document ondertekenen waarin staat dat ze gerechtelijk vervolgd worden als ze nog eens betrapt worden met een korte broek.”

Socialistische traditie

De Noord-Koreaanse zegt dat er veel onbegrip is bij vrouwen in het land. Vrouwen zijn er immers de broodwinners, omdat mannen bijna altijd bij de overheid werken en daar amper voor betaald worden. „De inwoners vinden dat de autoriteiten vrouwen terroriseren, terwijl die juist verantwoordelijk zijn voor het voorbestaan van hun gezin.”

Het is vooral de hittegolf die tot meer shorts in het openbaar leidt, zegt een inwoner van de provincie South Pyongan. „En nu reageren de autoriteiten daarop door te zeggen dat het niet in lijn is met de socialistische traditie en de socialistische manier van leven.”

Jaren geleden werden ook al vrouwen opgepakt omdat ze bijvoorbeeld flared jeans droegen, die als Japans gezien worden.