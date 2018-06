Evides spoelt waterleiding Vlaardingen door met chloor

Evides adviseerde woensdag alle 70.000 inwoners drie dagen lang het kraanwater drie minuten te koken alvorens het drinken of er eten mee te bereiden. Ook na de ingreep met chloor blijft dat advies van kracht. Wel waarschuwt Evides om tijdelijk geen witte was te doen.

Nieuwe metingen door Evides hebben aangetoond dat de E. coli-bacterie nog in het kraanwater aanwezig is. „Het schoonspoelen van de leidingen met chloor is een snelle en effectieve manier om de aangetroffen bacterie aan te pakken. Door de chloortoevoeging gaat het kraanwater in Vlaardingen anders ruiken en smaken. Bovendien kan het kraanwater een bruine kleur krijgen.”

Dat is volgens Evides niet schadelijk. ,,Een vergelijkbare hoeveelheid chloor als vandaag wordt toegevoegd zat tot 2005 in het Nederlandse drinkwater,’’ zegt een woordvoerder.

Het Vlaardingse leidingennet is ‘ingeblokt’, waardoor de bacterie en het chloor zich niet naar andere gemeenten kunnen verspreiden.

Brandkranen open

Het waterbedrijf gaat in Vlaardingen brandkranen openzetten. Die veroorzaken een hoger waterverbruik en daardoor voor een snellere desinfectie. Evides heeft ook maatregelen genomen om verdere verspreiding in de omgeving van Vlaardingen te voorkomen. Hoe lang deze operatie zal duren valt niet te voorspellen volgens het waterbedrijf. ,,We nemen voortdurend monsters. Het doorspoelen wordt stopgezet zodra blijkt dat de bacterie is verdwenen.’’

E. colibacteriën zijn over het algemeen onschuldig en komen voor in de darmen van iedereen. Maar bepaalde varianten kunnen darmklachten en- infecties veroorzaken.

Werkzaamheden

De aanwezigheid van de bacterie in het Vlaardingse drinkwater werd woensdagochtend vastgesteld. De bacterie zou in het water zijn gekomen tijdens werkzaamheden aan het leidingennet. Hoe dat precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.

Direct na de bekendmaking ontstond een run op flessenwater in de supermarkten, waardoor de schappen razendsnel leegraakten. De tekorten werden later in de middag aangevuld met spoedzendingen bronwater.

