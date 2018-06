Kleine gemeente zoekt raadslid

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden pleiten voor een hogere vergoeding in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren. Naast een hogere vergoeding zien de belangenclubs ook graag dat de voorbereiding, opleiding en toerusting van raadsleden in gemeenten tot 40.000 inwoners ’versterkt’ wordt.

De hoogte van een vergoeding hangt af van het aantal inwoners in de gemeente. Raadsleden krijgen 250 euro per maand vergoeding in kleine gemeenten als Schiermonnikoog en Vlieland. Een raadslid in Amsterdam, Rotterdam of Den Haag ontvangt 2352 euro per maand. In een middelgrote gemeente zoals Gorinchem (circa 35.000 inwoners) bedraagt de vergoeding 958 euro.

De brievenschrijvers wijzen erop dat de werkdruk voor raadsleden hoog is. „86 procent van de raadsleden ervaart een hoge tot zeer hoge werkdruk. Voor de raadsleden die in maart 2018 aantreden - van wie een groot deel nieuw zal zijn - zal dat zeker niet minder zijn.” De combinatie van een raadslidmaatschap en een baan zou „gelijk vanaf het begin” goed geregeld moeten zijn.

Volgende week wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de begroting voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor volgend jaar. Volgens de verenigingen is er in het regeerakkoord aangegeven dat het nieuwe kabinet „de toerusting” van raadsleden wil versterken.