LIVE | ’Het kabinet negeerde adviezen over heropening nachtleven’

Het kabinet heeft op 26 juni toestemming gegeven voor de heropening van nachtclubs zonder een advies hierover van de Fieldlab-experimenten af te wachten. Verschillende adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) en Fieldlab over hoe evenementen weer veilig kunnen plaatsvinden zijn daarnaast genegeerd, meldt NRC op basis van Tweede Kamerstukken en gesprekken met betrokkenen. De heropening van het nachtleven liep de afgelopen weken uit op een grote besmettingsgolf, waarvoor het kabinet excuses aanbood.

Fieldlab, een samenwerking van evenementensector, overheid en wetenschap, onderzocht de afgelopen maanden hoe evenementen als theatervoorstellingen en festivals weer veilig konden plaatsvinden. In mei presenteerde het aanbevelingen, die door OMT en kabinet werden besproken en goedgekeurd. Pas daarna, op 29 mei, vond nóg een Fieldlab plaats, in de Amsterdamse club Shelter, om de setting van een clubavond te onderzoeken. Die resultaten waren nog niet bekend toen het kabinet half juni besloot dat nachtclubs weer open mochten.

6.45 - Tijd tussen eerste en tweede coronaprik wordt korter

Mensen die nu een afspraak maken voor een prik tegen het coronavirus hoeven minder lang te wachten op de tweede inenting. De periode tussen de beide vaccinaties, het zogeheten prikinterval, gaat vanaf maandag omlaag. De tussenperiode bij de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna is nu 35 dagen en dat wordt 28 dagen.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) had de aanpassing ruim een weken geleden aangekondigd. Het aanpassen van het prikinterval is mogelijk omdat er genoeg vaccins beschikbaar zijn. Door mensen sneller hun tweede prik Pfizer/BioNTech of Moderna te geven, zijn ze eerder beschermd tegen het coronavirus.

Het is volgens GGD GHOR Nederland niet mogelijk om eerder gemaakte afspraken voor herhaalprikken met de beide vaccins te vervroegen.

Van het Janssen-vaccin is maar een prik nodig. Daar is dus geen tussenperiode. Het vaccin van AstraZeneca wordt niet meer gebruikt voor nieuwe afspraken.

6.30 - Engeland versoepelt verder, vrijwel alle coronaregels verdwijnen

Vrijwel alle nog resterende coronamaatregelen in Engeland verdwijnen. Zo hoeven mensen geen afstand meer te houden en is thuiswerken niet langer verplicht. Ook uitgaan en grote evenementen zijn weer mogelijk nu een groot deel van de bevolking is gevaccineerd.

Nachtclubs gaan voor het eerst in maanden open en een zitplek in de horeca is niet langer verplicht. De Britse regering staat ook grote evenementen toe. Voor onder meer bruiloften, concerten, bioscopen en sportwedstrijden geldt voortaan geen maximaal aantal bezoekers.

Engelsen hoeven zich in het dagelijks leven bijna niet meer aan coronamaatregelen te houden, maar de regering verwacht wel dat ze zichzelf en anderen beschermen door weloverwogen keuzes te maken.

Mondkapjes zijn niet wettelijk verplicht, maar die worden wel geadviseerd in het openbaar vervoer en op andere drukke plekken. Sommige vervoerders en winkels houden vast aan een mondkapjesplicht. Er gelden daarnaast ook nog regels voor mensen die Covid-19 hebben, mogelijk besmet zijn of uit risicogebieden komen.