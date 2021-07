LIVE | Zonder afspraak een coronaprik krijgen

15.32 - Regio’s hervatten testen voor vakantiegangers

De zes regio’s die vorige week tijdelijk stopten met het testen van reizigers, hervatten die coronatesten. De problemen zijn verholpen en vanaf dinsdag kunnen vakantiegangers er weer terecht, zegt de landelijke organisatie GGD GHOR Nederland.

Het gaat om de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Groningen, Friesland, Drenthe en IJsselland. Voor het project Testen voor de Reis sturen zij de testmonsters naar het lab Eurofins in Rijswijk, maar dat kampte vorige week met grote vertragingen door een storing. Daardoor lukte het niet om vakantiegangers binnen 30 uur uitsluitsel te geven.

Het is niet bekend hoeveel mensen vorige week niet op reis konden gaan omdat de uitslag van hun coronatest niet op tijd binnenkwam.

15.20 - Zonder afspraak een coronaprik krijgen

Op meerdere plekken in het land kunnen mensen zonder afspraak worden gevaccineerd tegen het coronavirus. De GGD’en willen weten of mensen behoefte hebben aan „vrije inloop.” Ze lopen de vaccinatielocatie binnen en registreren zich ter plekke. Als het te druk is, lopen ze wel het risico dat ze onverrichter zake naar huis moeten.

Het gaat om een proef. Op sommige plekken duurt die een week, op andere plekken langer.

Prikken zonder afspraak kan onder meer in Zwolle en Dalfsen. Daar krijgen mensen het coronavaccin van Janssen. Voor dat vaccin is maar één prik nodig. In Nijmegen kunnen mensen terecht in het Goffertstadion van voetbalclub NEC voor een prik met Janssen.

In Rotterdam kunnen mensen die 25 jaar of jonger zijn zonder afspraak terecht in de Maassilo. Daar kunnen ze kiezen tussen twee vaccins, dat van Janssen en dat van Pfizer/BioNTech. Bij dat laatste middel kunnen ze ter plekke een afspraak voor de tweede prik maken. In Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda kunnen studenten en aankomende studenten zonder afspraak een eerste prik krijgen met Pfizer/BioNTech. „Dan ben je grotendeels beschermd voordat de introductieweken beginnen”, aldus GGD Hollands Midden.

In Friesland kunnen mensen binnenlopen op een prikplek in Appelscha, Dokkum, Franeker of Koudum. Dan krijgen ze de eerste inenting met Pfizer/BioNTech of Moderna. Voor de tweede prik moeten ze naar Leeuwarden, Drachten, Sneek of Heerenveen.

In de provincie Utrecht kunnen mensen zonder afspraak naar binnen op vaccinatielocaties die maar één dag in de week open zijn. Die zijn in gemeenten als Baarn, Bunschoten, IJsselstein, Leusden, Rhenen en Soest.

11.47 - Britse werknemers zitten massaal thuis door ’pingdemic’

Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk hebben alarm geslagen over personeelstekorten nu steeds meer medewerkers anderhalve week in thuisquarantaine moeten. Britse media spreken van een ’pingdemic’, waarmee ze verwijzen naar de quarantaine-oproep die mensen krijgen via de officiële gezondheidsapp als ze in beeld zijn gekomen als contact van een besmette persoon. De regels voor zorgverleners worden nu noodgedwongen versoepeld.

Sky News bericht dat afgelopen week meer dan een half miljoen mensen te horen kregen dat ze zich moeten isoleren. Dat aantal kan nog verder oplopen nu het aantal coronabesmettingen in het land fors stijgt. De regering heeft vrijwel alle beperkingen met ingang van maandag geschrapt. Minister van Volksgezondheid Sajid Javid erkende eerder al dat het aantal nieuwe besmettingen daardoor kan oplopen naar 100.000 per dag, meer dan een verdubbeling ten opzichte van de huidige situatie.

Tekst loopt door onder de foto

Ook premier Johnson kreeg een ’ping’ via de Britse corona-app. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Images / Alamy

Bedrijven zeggen dat medewerkers nu al massaal thuis komen te zitten na te zijn gewaarschuwd via de officiële app. Topman Steve Rowe van warenhuisketen Marks & Spencer noemde dat in The Times „een groot probleem in iedere sector.” Hij schatte dat binnen een maand 20 procent van de werknemers in de detailhandel in thuisquarantaine kan belanden. Rowe waarschuwde dat openingstijden van winkels mogelijk aangepast moeten worden omdat er simpelweg niet meer genoeg medewerkers inzetbaar zijn.

De term pingdemic is een samentrekking van de woorden ’pandemic’ (pandemie) en ’pingen’, het versturen van meldingen naar telefoons. Het houdt de gemoederen in het land flink bezig. The Guardian schreef vorige week over een ’Pinging Hell’. Uit een recente peiling die is uitgevoerd in opdracht van The Telegraph kwam naar voren dat een derde van de burgers de gezondheidsapp van hun telefoons wil verwijderen of dat zelfs al heeft gedaan.

Om grote problemen in de zorg te voorkomen, worden de regels daar nu versoepeld, schrijft Sky News. Zorgverleners die zijn opgeroepen in thuisquarantaine te gaan mogen onder „uitzonderlijke omstandigheden” toch blijven werken als ze volledig zijn gevaccineerd. Ze moeten dan eerst een PCR-test ondergaan en daarna dagelijks een sneltest doen.

Ook premier Boris Johnson ontkomt niet aan de pingdemic. Hij kwam in beeld bij contactonderzoek nadat minister Javid positief had getest. Er ontstond afgelopen weekend grote verontwaardiging nadat was bekendgemaakt dat Johnson niet in volledige thuisquarantaine hoefde, omdat hij zou meedoen aan een proefproject en dagelijks getest zou worden. De regering krabbelde na een golf aan boze reacties na enkele uren terug en liet weten dat de premier alsnog in zelfisolatie zou gaan in zijn buitenverblijf Chequers.

9.45 - ’Kabinet negeerde signalen Fieldlab’

Het kabinet heeft op 26 juni toestemming gegeven voor de heropening van nachtclubs zonder een advies hierover van de Fieldlab-experimenten af te wachten. Verschillende adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) en Fieldlab over hoe evenementen weer veilig kunnen plaatsvinden zijn daarnaast genegeerd, meldt NRC op basis van Tweede Kamerstukken en gesprekken met betrokkenen. De heropening van het nachtleven liep de afgelopen weken uit op een grote besmettingsgolf, waarvoor het kabinet excuses aanbood.

Fieldlab, een samenwerking van evenementensector, overheid en wetenschap, onderzocht de afgelopen maanden hoe evenementen als theatervoorstellingen en festivals weer veilig konden plaatsvinden. In mei presenteerde het aanbevelingen, die door OMT en kabinet werden besproken en goedgekeurd. Pas daarna, op 29 mei, vond nóg een Fieldlab plaats, in de Amsterdamse club Shelter, om de setting van een clubavond te onderzoeken. Die resultaten waren nog niet bekend toen het kabinet half juni besloot dat nachtclubs weer open mochten.

6.45 - Tijd tussen eerste en tweede coronaprik wordt korter

Mensen die nu een afspraak maken voor een prik tegen het coronavirus hoeven minder lang te wachten op de tweede inenting. De periode tussen de beide vaccinaties, het zogeheten prikinterval, gaat vanaf maandag omlaag. De tussenperiode bij de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna is nu 35 dagen en dat wordt 28 dagen.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) had de aanpassing ruim een weken geleden aangekondigd. Het aanpassen van het prikinterval is mogelijk omdat er genoeg vaccins beschikbaar zijn. Door mensen sneller hun tweede prik Pfizer/BioNTech of Moderna te geven, zijn ze eerder beschermd tegen het coronavirus.

Het is volgens GGD GHOR Nederland niet mogelijk om eerder gemaakte afspraken voor herhaalprikken met de beide vaccins te vervroegen.

Van het Janssen-vaccin is maar een prik nodig. Daar is dus geen tussenperiode. Het vaccin van AstraZeneca wordt niet meer gebruikt voor nieuwe afspraken.

6.30 - Engeland versoepelt verder, vrijwel alle coronaregels verdwijnen

Vrijwel alle nog resterende coronamaatregelen in Engeland verdwijnen. Zo hoeven mensen geen afstand meer te houden en is thuiswerken niet langer verplicht. Ook uitgaan en grote evenementen zijn weer mogelijk nu een groot deel van de bevolking is gevaccineerd.

Nachtclubs gaan voor het eerst in maanden open en een zitplek in de horeca is niet langer verplicht. De Britse regering staat ook grote evenementen toe. Voor onder meer bruiloften, concerten, bioscopen en sportwedstrijden geldt voortaan geen maximaal aantal bezoekers.

Engelsen hoeven zich in het dagelijks leven bijna niet meer aan coronamaatregelen te houden, maar de regering verwacht wel dat ze zichzelf en anderen beschermen door weloverwogen keuzes te maken.

Mondkapjes zijn niet wettelijk verplicht, maar die worden wel geadviseerd in het openbaar vervoer en op andere drukke plekken. Sommige vervoerders en winkels houden vast aan een mondkapjesplicht. Er gelden daarnaast ook nog regels voor mensen die Covid-19 hebben, mogelijk besmet zijn of uit risicogebieden komen.