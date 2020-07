Man mijdt controle 27 jaar lang, tandarts doet bizarre ontdekking

De kaak moest uiteindelijk worden verwijderd. Uit röntgenfoto’s bleek namelijk dat Darren Wilkinson een zogenaamde ameloblastoom had. Dat is een zeldzame, goedaardige tumor die in de onder- en bovenkaak kan voorkomen. Zonder behandeling kan de kaak fors gaan zwellen.

’Nog nooit zoiets gezien’

Normaal groeit een dergelijke tumor erg traag. Maar omdat de Brit al heel lang geen tandarts had bezocht, was er een gezwel ter grootte van een vuist ontstaan. Aan News.com.au laat zijn vrouw weten dat de tandarts nog nooit zoiets had gezien. „De röntgenfoto toonde een gigantische schaduw, een zwart gat in het midden van zijn gezicht.”

Wilkinson had een grote angst voor de tandarts en had deze daarom bijna 30 jaar lang vakkundig ontlopen. Toen hij op een dag wakker werd met bloed op zijn kussen en zijn adem steeds meer begon te stinken, overtuigde zijn vrouw hem toch eens te gaan. „Toen hij vertrok, zag hij lijkbleek. Maar ik dacht dat de problemen te wijten waren aan dat hij zijn tanden niet goed poetste.”

Kaakprothese

Na de ingreep kreeg de vijftiger een kaakprothese. Omdat hij daar niet goed op reageerde, moest de man zes spoedoperaties ondergaan om zo de infecties en complicaties aan te pakken. „Eten en drinken lukt hem nog niet. Zijn tong is zo opgezwollen dat hij zelfs moeilijk kan ademen. Het ziet ernaar uit dat hij nooit meer zal kunnen werken”, vertelt zijn vrouw.

Ergens is er toch nog hoop. Een nieuwe kaaktransplantatie staat op de planning. Daarbij zal bot uit het been van Wilkonson gebruikt worden om de kaak te herbouwen.