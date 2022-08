Nederlandse mijnenjager eerder naar Middellandse Zee

Deze zogeheten Standing NATO Mine Countermeasures Group 2 (SNMCMG2) richt zich specifiek op het bestrijden van mijnen in en rond de Middellandse Zee. Als het nodig is kan de vloot worden ingezet voor militaire operaties, als onderdeel van de NAVO-reactiemacht.

„Mocht het nodig zijn, dan kunnen we eerder helpen bij het ruimen van mijnen. Daarom vertrekken we eerder dan gepland”, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marine. Nu ook de Belgische BNS Narcis naar de Middellandse Zee vaart, is de vloot sneller „compleet geïntegreerd”, voegt de woordvoerder daaraan toe.

Graan

Mochten de recent op gang gekomen graantransporten over zee vanuit Oekraïne in de problemen komen, dan kan de Nederlandse mijnenjager worden ingezet om de transporten doorgang te kunnen laten vinden. Het zeetransport van Oekraïens graan gaat vooralsnog goed, waardoor de kans minder wordt dat de mijnenjager hiervoor moet worden ingezet, „maar de kans is niet nul”, zegt de woordvoerder.

De mijnenjager is vijftien weken onderweg. Het relatief kleine schip zou aanvankelijk pas over een aantal weken naar de Middellandse Zee vertrekken. „Mensen komen hiervoor terug van verlof”, aldus de woordvoerder.