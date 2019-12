Slob trekt knip: 12,4 miljoen euro naar Songfestival

„Met de voorgenoemde bijdrage hoop ik dat het Eurovisie Songfestival een groot succes wordt”, schrijft de CU-bewindsman aan de Tweede Kamer. „De uitzending ervan zal zowel nationaal als internationaal verbinding creëren en bijdragen aan de zichtbaarheid van Nederland.”

Duncan Laurence in Tel Aviv

Na de eerdere winst van Duncan Laurence in Tel Aviv wordt het Songfestival volgend jaar in Rotterdam gehouden. Geraamd is dat het spektakel 26,5 miljoen euro gaat kosten. Daarvan neemt de European Broadcasting Union – de drijvende kracht achter het internationale liedjesfestijn – 9,6 miljoen voor haar rekening. De NPO draagt 2,5 miljoen euro bij, AvroTros 2 miljoen.

De resterende 12,4 miljoen euro komt dus via Slob. Hij laat weten dat hij er vorig jaar november nog vanuit ging dat de Ster-inkomsten 150 miljoen euro zouden bedragen. „De laatste stand van zaken is dat de Ster streeft naar een bedrag van 173 miljoen. Ook als dit bedrag lager uitvalt, zal het naar verwachting voldoende zijn om de gevraagde bijdrage te verlenen.”

Als reclames meer opleveren dan gedacht, dan stroom dat geld in de Algemene Mediareserve. Dat is een soort spaarpot waaruit evenementen betaald kunnen worden, maar het is ook een appeltje voor de dorst, in tijden dat het de publieke omroep financieel minder voor de wind gaat. Het geld dat nu naar het Songfestival vloeit, kan daar dus niet meer voor worden gebruikt.

De mediaminister wil nog wel wat wisselgeld voor zijn riante bijdrage. Hij wil dat de NPO ervoor gaat zorgen dat ook mensen met een beperking het Eurovisie Songfestival kunnen bezoeken. Ook zou hij graag zien dat de organisatie scholieren betrekt bij het internationale muziekfeest.