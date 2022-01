Noord-Korea vuurt grootste raket in vijf jaar af

Het projectiel is in de zee ten oosten van het Koreaanse schiereiland terechtgekomen. Het bereikte een hoogte van zo’n 2000 kilometer, vloog 800 kilometer ver en was zo’n halfuur onderweg.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in vreest dat het buurland hiermee een streep heeft gezet door een zelfopgelegde opschorting van tests met middellange- en langeafstandsraketten, die een aantal jaar geleden was ingesteld om onderhandelingen met de Verenigde Staten mogelijk te maken over onder meer het kernwapenprogramma. Ook met kernproeven is het land toen gestopt.

Het gaat om de zevende raketbeschieting van deze maand door Noord-Korea. De vorige keer was afgelopen donderdag. Toen vuurde het land twee ballistische raketten af, wat volgens de Amerikanen en Japan in strijd was met resoluties van de VN-Veiligheidsraad.

Op 14 en 17 januari heeft het land vermoedelijk ook ballistische raketten afgeschoten. Op 5 en 11 januari werden hypersonische raketten afgevuurd. Afgelopen dinsdag vuurde het land een kruisraket af. Anders dan het testen van ballistische raketten valt het testen van kruisraketten niet onder de sancties die de Verenigde Naties aan Noord-Korea hebben opgelegd.

Sinds 2019 heeft het land niet zo veel raketlanceringen in een korte tijd uitgevoerd. Onderhandelingen tussen Noord-Korea enerzijds en Zuid-Korea en de VS anderzijds zijn vastgelopen.