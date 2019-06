Sportfonds moet senioren in beweging krijgen

Volgens Kamerlid Rudmer Heerema willen veel senioren best sporten, maar weten ze de weg naar sportclubs nog niet altijd goed te vinden. Het nieuwe sportfonds dat hij wil oprichten moet daarbij helpen. „Er zijn goede initiatieven zoals walking footbal, sportvissen, bridgen, atletiek en gymnastiek.”

Gratis sportlessen of contributie voor ouderen is niet waar de VVD op mikt. „Voor deze groep is wat financiële ondersteuning nodig om de stap naar de vereniging te zetten”, meent Heerema. „Iemand die ze aan de hand meeneemt naar een vereniging, de introductie doet, helpt met wegwijs maken en comfort biedt tot ze hun plekje hebben gevonden.”

Het fonds kan waarschijnlijk worden gevuld door te schuiven met ander belastinggeld. Heerema zou bijvoorbeeld graag zien dat geld dat is bedoeld om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden voor een stukje naar zijn sportinitiatief verkast.