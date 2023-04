Premium Het beste van De Telegraaf

Raul (9) smeekte oma om niet terug naar huis te hoeven: ’Mama gaat mij vermoorden’

Door Annelies Baeten

Raul (9) was bang voor zijn moeder. Zo bang dat hij vreesde voor zijn leven. Toen hij de laatste keer op bezoek was bij zijn oma in Roemenië smeekte hij om bij haar te mogen blijven.