’Universiteit Maastricht heeft losgeld betaald’

Het gaat om ransomware, software dat wordt geactiveerd doordat bijvoorbeeld één medewerker per ongeluk op een verkeerde link van een mail klikt. Daardoor wordt het volledige systeem geïnfecteerd.

Op het computerscherm neemt een programma het vervolgens over van het gebruikelijke besturingssysteem, waarin criminelen stap voor stap uitleggen dat het slachtoffer - in dit geval de universiteit - geld moet betalen aan de criminelen. Vaak is er geen betere optie.

Hoe het precies is gegaan in Maastricht, wil de universiteit niet zeggen. Maar goed ingevoerde bronnen melden dat het losgeld wel degelijk is betaald. Naar verluidt gaat het om een paar ton. Vermoedelijk is dat in bitcoins betaald.

