Klopjacht op verdachte die ’omafiets van slachtoffer meenam’ bij Oostvaardersplassen

Het incident vond rond 18.10 uur plaats aan de Artemisweg in Lelystad, bij een industrieterrein aan de rand van de Oostvaardersplassen, vlak bij de A6. Wat er precies is gebeurd, wil de politie niet zeggen.

De politie doet een beroep op burgers. Die moeten uitkijken naar een blanke vijftiger met grijs stekelhaar, die een gemiddelde lengte heeft en een spijkerbroek draagt met blauwe riem, en een donker Nike-vest met witte letters.

„De verdachte is weggefietst met de omafiets van het slachtoffer, met grijze fietstassen”, aldus de politie. „Dat is zeker een detail waar mensen op kunnen letten. Omdat de melding is gedaan in het buitengebied, en vrij snel, hebben we er alles aan gedaan om hem meteen op te sporen. Daar ligt de focus nu op.”

Volgens Omroep Flevoland wordt een helikopter ingezet die soms laag overvliegt. Het zoekgebied zou van de Praamweg naar de wijken De Landerijen en Waterwijk in Lelystad lopen, en richting Biddinghuizen. „We krijgen meldingen en tips binnen. Daar gaan de collega’s op af”, aldus de woordvoerder.

Incident

Wat er is gebeurd, wil de politie niet zeggen. Wel is duidelijk dat er geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen en dat het ook niet om een aanrijding of een ander verkeersongeluk gaat. „En we willen benadrukken dat dit een losstaand incident is. Mensen vragen ons naar het lichaam dat zaterdag in de omgeving werd gevonden, maar het zijn twee losstaande zaken.”

De politie hoopt dat mensen die iets weten, of mogelijk iets hebben gezien, contact opnemen.