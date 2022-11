Amerikaanse basis in Syrië getroffen door raketten

Of en hoeveel Amerikaanse soldaten zich op dit moment in al-Shaddadi bevinden is niet duidelijk. Centcom meldt dat de raketaanval was gericht op „coalitietroepen”, waar de Syrisch-Koerdische strijdgroep SDF (Syrische Democratische Strijdkrachten) er waarschijnlijk een van was. Deze groepering wordt gesteund door de VS en vond volgens de verklaring van Centcom ook nog een derde raket die niet werd afgevuurd.

„Dit soort aanvallen brengen niet alleen coalitietroepen maar ook burgers in gevaar”, aldus een Centcom-woordvoerder, die vreest voor de „zwaarbevochten stabiliteit in de regio.”

Het Amerikaanse ministerie maakt niets bekend over wie er achter de raketaanval zou zitten. Duidelijk is wel dat de situatie in de regio gespannen is sinds ruim een week geleden een drukke winkelstraat in het Turkse Istanbul getroffen werd door een bomaanslag. Turkije begon vervolgens een offensief in het noorden van Syrië en Irak.