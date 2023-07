OM: hoger beroep tegen levenslang zaak-zorgboerderij Alblasserdam

De 39-jarige John S. uit Oud-Alblas werd vorige week door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor het doodschieten van een 34-jarige medewerkster en een 16-jarig meisje op de zorgboerderij, op 6 mei vorig jaar. Twee anderen, een jongen van 12 jaar en een 20-jarige vrouw, raakten zwaargewond. Verschillende mensen waren getuige van het bloedbad en vluchtten het weiland of de stallen in. Daarvoor had hij een man in Vlissingen gedood.

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) constateerden dat de man aan meerdere stoornissen lijdt, daarom werd tbs geadviseerd. "De rechtbank heeft in het vonnis uitgebreid uiteengezet waarom een combinatievonnis zoals door de officieren geëist niet past, maar doet dat zonder deskundigen op dit punt te raadplegen. Ook hebben de officieren van justitie, de verdediging en de raadslieden van de slachtoffers en nabestaanden zich op dit punt niet kunnen uitlaten. Datzelfde geldt voor de conclusie van de rechtbank over de toerekeningsvatbaarheid." Dat is de reden om naar het hof te gaan, motiveert het OM.

Met combinatievonnis wordt een lange gevangenisstraf in combinatie met de maatregel tbs bedoeld. De rechtbank noemde echter een tijdelijke celstraf in combinatie met de tbs-maatregel "geen alternatief". "Met deze daden bracht u kolossaal leed toe aan de slachtoffers en nabestaanden. U heeft een reeks misdrijven gepleegd die zijn weerga niet kent. De vijf moordaanslagen die door de verdachte zijn gepleegd lijken op liquidaties of afrekeningen. Het geweld en de koelbloedigheid die zich manifesteren zijn angstaanjagend. U wist heel goed dat uw handelen strafbaar was. De misdaden zijn zo erg dat levenslang de enige juiste straf is", zei de rechter in het vonnis tegen S.

Het OM zegt te beseffen dat met een hoger beroep de zaak opnieuw behandeld moet worden en "dat dit een zware belasting is voor alle nabestaanden en slachtoffers van de vreselijke gebeurtenissen in Vlissingen en Alblasserdam. Dit aspect heeft dan ook zeker meegewogen in de afweging al dan niet hoger beroep in te stellen", aldus het OM.