Executies zonder proces vanuit Duitsland?

De 'executies' met 'drones' van mensen die niet zijn berecht, worden door volkenrechtsdeskundigen zwaar bekritiseerd. De VS zeggen dat de acties nodig zijn in de „oorlog tegen het terrorisme”. Alleen al in Pakistan zijn door die omstreden Amerikaanse operaties de afgelopen jaren 3000 à 4000 doden gevallen, onder wie zeker honderden burgers.

De VS wilden vrijdag geen inhoudelijke reactie geven op het bericht. „Ik zal geen enkel detail van deze operaties bespreken”, aldus minister van Buitenlandse Zaken John Kerry desgevraagd. Het gebruik van drones, die van een afstand worden bestuurd, zou volgens hem „soms nodig zijn om levens te redden”. De Duitse regering zegt geen informatie te hebben over de operaties vanaf haar grondgebied. De Amerikanen schermen hun bases af van de Duitse overheid.