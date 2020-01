’Mijn ouders werden krankzinnig verklaard’

Babette Meulenbelt móést iets doen met de knipsels die ze in de nalatenschap van haar ouders vond. „Zes weken lang zaten ze separaat van elkaar in een isoleercel.” Ⓒ Rias Immink

Amsterdam - In de nalatenschap van haar ouders vond Babette Meulenbelt een doos vol krantenpagina’s over ’de Zaak M’. Een kleine 65 jaar geleden werden haar vader en moeder, jonge medici, krankzinnig verklaard. Vanuit het niets. „Luguber en afschuwelijk was het.”