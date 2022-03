Binnenland

Eerste gevluchte Oekraïners melden zich in Ter Apel

Tot nu toe hebben vijftig gevluchte Oekraïners zich gemeld in Ter Apel. Dat heeft staatssecretaris Eric van den Burg (Asiel) bekendgemaakt. „Maar dat kunnen er snel honderden worden of een aantal duizend. We zijn voorbereid.”