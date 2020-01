Drugssmokkel door de lucht: ’Honderden arrestaties per jaar’

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP

Schiphol - Niet alleen via bolletjesslikkers, ’cokeduwers’ en koeriers die als passagiers meereizen, maar ook verstopt in de vliegtuigen zelf of in lading in het vrachtruim. „Wij zien in zijn algemeenheid een toename van drugssmokkel door de lucht in binnen- en buitenland”, aldus woordvoerders van de douane en de Koninklijke Marechaussee.