Afghanen willen massaal naar Nederland: 13.000 aanmeldingen

Het kabinet overweegt de lijst volgende week te sluiten, zo bevestigen betrokkenen. „Als je de aanmelding nog langer open laat, loopt het helemáál uit de klauwen”, zegt een betrokken ambtenaar. De totale hoeveelheid asielaanvragen kwam vorig jaar op zo’n 19.000.

Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken vragen ze zich inmiddels af of ze niet het werk van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan het doen zijn. Maar de IND zit schraal in z’n personeel en is al overbelast. Bovendien gaat het hier niet om reguliere asielzaken, omdat een aanvraag hiervoor pas na aankomst in Nederland kan worden gedaan.

Behalve de vraag wie de aanvragen moet beoordelen, is er ook onduidelijkheid over hoe om te gaan met de Afghanen die zich nu nog melden voor evacuatie naar Nederland. Buitenlandse Zaken, Defensie en de IND hebben een werkgroep opgetuigd om in elk geval enige orde te scheppen in alle aanmeldingen.

Tolken

Afgelopen twee weken evacueerde Nederland 2.500 mensen uit Afghanistan, van wie 1.800 naar Nederlandse bodem. Voor minder dan de helft gaat het om Nederlandse paspoorthouders. Het overige deel bestaat uit tolken, lokale ambassadestaf en andere Afghanen die langdurig voor de Nederlandse missie hebben gewerkt.

De Tweede Kamer droeg het kabinet op 17 augustus ook Afghanen te evacueren die voor Nederlandse hulporganisaties hebben gewerkt, mensenrechtenverdedigers, juristen en vrouwenactivisten die acuut gevaar liepen. De 13.000 aanmeldingen claimen allemaal tot deze ’tweede-kamergroep’ te horen.

Tijdens de evacuatie zijn de meest schrijnende gevallen, de lokale ambassadestaf en de meeste tolken opgepikt. Er zijn nog ’enkele honderden’ Afghanen achtergebleven die op de evacuatielijst stonden tegen wie Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat ze zich gereed moesten maken voor evacuatie. Vanwege de terreurdreiging en tijdsnood is het niet gelukt hen op te pikken. Voor deze groep voelt het kabinet een ’bijzondere verantwoordelijkheid’. Zij zullen op termijn naar Nederland mogen, net als de Nederlandse paspoorthouders. Van deze groep verwacht het kabinet dat die binnen afzienbare tijd via de normale route naar Nederland kan, als de burgerluchtvaart vanuit Afghanistan weer op gang komt.

Doha

Om de terugtocht te coördineren, vestigt Nederland tijdelijk z’n ambassade voor Kabul in Doha, hoofdstad van Qatar. Voor de evacuatie van de achterblijvers trekt Nederland samen op met Frankrijk, Duitsland, Groot Brittannië en Italië.

Het voornemen voor hulp naar Nederland geldt niet voor de Afghanen die zich momenteel melden bij de Nederlandse ambassades in Iran en Pakistan. Zoals een hoge ambtenaar van Buitenlandse Zaken opmerkt: „Je wilt de migratiestroom ook niet opwekken.”