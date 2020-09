Rechtbank legt celstraffen tot 10 jaar op in strafproces over aanslag op Telegraafgebouw

De hoogste straf van tien jaar is voor Bilal el H., die volgens de rechtbank de criminele organisatie leidde die de aanslag pleegde. Tegen hem was twaalf jaar geëist. Vertrouweling Nabil D. heeft een gevangenisstraf gekregen van vierenhalf jaar. Een leidende rol kon in zijn geval niet worden aangetoond, maar wel grote betrokkenheid bij de voorbereiding van de brandstichting van het Telegraafgebouw. Tegen hem was negen jaar cel geëist door het OM.

Op 26 juni 2018 ramde een gestolen Volkswagen Caddy even voor 4 uur ’s nachts tot tweemaal toe de glazen pui van het Telegraafgebouw. Door de stevige constructie van de gevel bleef de auto steken. Het bestelbusje, gevuld met jerrycans met benzine, werd vervolgens door de bestuurder in brand gestoken, met een grote ontploffing als gevolg. Op het moment van de aanslag was één beveiliger in het gebouw aanwezig, hij raakte niet gewond. Wel richtte de vuurzee voor meer dan een miljoen euro aan schade aan.

Professioneel voorbereide actie

De verdachten ontkenden eerder betrokkenheid bij de aanslag of ze beriepen zich op hun zwijgrecht. Desondanks acht de rechtbank bewezen dat de brandstichting een doelgerichte en professioneel voorbereide actie was. „De Telegraaf publiceert al jaren regelmatig kritische artikelen over georganiseerde criminaliteit. In dat licht kunnen we het zien als tegenactie van de georganiseerde criminaliteit, specifiek gericht op De Telegraaf.”

In de zaak stonden in totaal elf mannen terecht, onder meer voor betrokkenheid bij de aanslag, deelname aan een criminele organisatie, diefstal en heling. Drie van hen werden vrijgesproken. Anderen kregen straffen variërend van een taakstraf of geldboete tot kleinere celstraffen. Van de elf stonden vijf alleen terecht voor autodiefstallen.