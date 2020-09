’Nederland pakt Rwandese genocide-verdachte op’

In 2010 vaardigde Rwanda een arrestatiebevel uit. Ndereyehe zou in Nederland een bedrijf runnen in de agrarische sector. In 1994 zou hij verantwoordelijk zijn geweest voor de genocide waarbij honderden Tutsi’s om het leven kwamen. Volgens Rwandese media loofde Ndereyehe voor iedere vermoorde Tutsi een beloning uit.