LCPS: ziekenhuizen schalen steeds meer reguliere zorg af

Operaties die binnen zes weken moeten gebeuren worden in veel ziekenhuizen uitgesteld, ook hartoperaties. Van code zwart, een situatie waarin ziekenhuizen moeten kiezen tussen patiënten voor een plek op de ic, is vooralsnog echter geen sprake.

In het Erasmus MC in Rotterdam wordt personeel uitgeleend aan corona-afdelingen en liggen de ic-bedden vol, waardoor bijvoorbeeld is besloten tot een stop op de transplantaties van organen van levende donoren. Ook in het Medisch Spectrum Twente in Enschede zijn geen bedden meer beschikbaar, waardoor er geen nieuwe patiënten meer worden opgenomen.

Volgens het LCPS is de situatie „absoluut zorgwekkend.” Toch is er ruimte voor kleine versoepelingen, zegt een woordvoerder, omdat de gevolgen daarvan pas over drie tot vier weken zichtbaar zijn in de ziekenhuizen. „Dan zitten we hopelijk niet meer in deze pittige situatie. Het allerbelangrijkste is nu dat iedereen zo snel mogelijk de eerste prik krijgt.”