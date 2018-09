Strijd om presidentschap Iran begonnen

Eén van de kandidaten, Hassan Ruhani, roerde zich vrijdag. Hij deelde mee dat hij bereid is compromissen te sluiten met de westerse wereld in het conflict over het Iraanse atoomprogramma. „We kunnen niet serieus van een vooruitgang spreken als we internationaal geïsoleerd zijn”, zei Ruhani, die in Iran bekendstaat als een gematigde geestelijke. Hij wil tegemoetkomingen doen als onderdeel van diplomatie.

De afgelopen weken vielen oud-president Akbar Hashemi Rafsanjani en Esfandiar Rashim Mashaie, het vroegere hoofd van het bureau van president Mahmoud Ahmadinejad, af. Een speciale raad van geestelijken en juristen die de kandidaten keurde, wees hun kandidatuur af.

Het hoofdthema van de verkiezingen is de economische crisis in het land. Die is ontstaan door de sancties die de internationale gemeenschap Iran heeft opgelegd. Het Westen verdenkt Iran ervan in het geheim een kernwapen te bouwen. Het land ontkent en zegt het nucleaire programma te willen gebruiken om kernenergie op te wekken voor civiele doeleinden.