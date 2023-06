Vernield monument voor overleden kankerpatiënten wordt herbouwd

Het monument bestond uit 67 glazen gedenkplaten in het Koningin Wilhelminabos, met daarop de namen van duizenden mensen die aan kanker zijn overleden. Bijna alle glasplaten werden in de nacht van 18 op 19 juni vermoedelijk met een hamer aan stukken geslagen.

Op 7 juli gaat een gespecialiseerd bedrijf beginnen met het opruimen van de glasscherven. Tot die tijd kan het verwoeste monument nog worden bezocht, daarna is dat een tijdje niet mogelijk. Bekeken wordt verder hoe de kans op een dergelijke slooppartij in de toekomst kan worden verkleind. KWF Kankerbestrijding komt aan het eind van de zomer met meer informatie over de herbouw van het monument.

KWF-directeur Carla van Gils is lovend over het initiatief van Norbert Dikkeboom om geld in te zamelen. Hij bracht met honderden mensen ruim 200.000 euro bijeen voor het herstel van de gedenkplek. „Een ongelooflijke prestatie waar wij enorm dankbaar voor zijn.” Ook andere mensen, onder wie veel vrijwilligers, die hebben geholpen na de vernieling krijgen een pluim. „Het luisterende oor en steun die zij de nabestaanden hebben geboden, is hartverwarmend.”