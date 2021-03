Oversterfte neemt af: ’Goed nieuws, maar andere cijfers zorgwekkend’

De herdenking van coronaslachtoffers in de Hasseltse Kapel in Tilburg. Ⓒ Rob Engelaar

Amsterdam - Het aantal sterfgevallen lag vorige week voor het eerst sinds half september lager dan het aantal dat normaal is voor de tijd van het jaar, zo meldt het CBS. De vaccinatiecampagne begint effect te hebben. Kunnen we dan na 15 maart toch versoepelen? Volgens experts geven deze getallen hoop, maar moeten we voorzichtig blijven.